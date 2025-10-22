Эксперт объяснил, с чем связана стабилизация рубля

Мировые нефтяные котировки продолжают снижаться, и этот тренд может ударить по курсу рубля уже до конца года. Валютные поступления в страну сокращаются, а значит, давление на национальную валюту будет усиливаться. Об этом в беседе с aif.ru заявил экономический эксперт Владислав Силаев.

По его словам, пока ситуация на валютном рынке остаётся относительно спокойной.

«Пока фискальные ужесточения и вероятность того, что Банк России возьмёт монетарную паузу, остаются довольно важными поддерживающими факторами национальной валюты», — заявил эксперт.

Он отметил, что сейчас, даже несмотря на меняющуюся геополитическую ситуацию, курс рубля остается более или менее стабильным.

Эксперт подчеркивает, что даже при внешней стабильности на валютном рынке тенденция к ослаблению рубля сохраняется. Причина — в динамике нефтяных цен и сокращении экспорта.