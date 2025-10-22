Пару месяцев назад предупреждения о пузыре на фондовом рынке казались чудачествами. Однако в 2025 году отчеты о финансовой стабильности начали вызывать беспокойство, сообщает Financial Times.

Международный валютный фонд (МВФ) выразил опасения по поводу возможности резкого снижения цен на активы из-за их чрезмерного роста. Банк Англии также предупредил о потенциальных угрозах для рынка.

В деловом сообществе ведущие игроки призывают к осторожности. Например, Джейми Даймон, глава JPMorgan, отметил, что активы приближаются к уровню, характерному для пузыря. Инвесторы обсуждают, что смогут спасти, если пузырь лопнет. Однако они продолжают действовать, игнорируя риски.

Оптимисты уверены в «спасательном отряде» — снижении процентных ставок или программах выкупа активов центральными банками. Политики утверждают, что порог для вмешательства высок, но инвесторы не верят им.

Несмотря на политические трудности, французские облигации не потеряли в цене благодаря мерам поддержки со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Хотя риск для инвесторов высок, они уверены, что ЕЦБ предпримет необходимые действия. Покупка активов на падении — это одна из самых эффективных стратегий на фондовом рынке. Инвесторы активно используют возможности, когда рынок испытывает снижение.