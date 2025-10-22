Новаку доложили об улучшении ситуации на рынке топлива
Нефтяные компании России полностью выполнили рекомендации Минэнерго по обеспечению стабильных поставок автомобильного топлива на внутренний рынок.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ по итогам заседания оперативного штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством заместителя председателя правительства Александра Новака.
Отмечается, что нефтяные компании выполняют обязательства по обеспечению внутреннего рынка топливом, оптимизируют цепочки поставок и наращивают объемы производства.
По информации министерства, совместно с «РЖД» оперативно решаются все возникающие вопросы по доставке топлива в регионы. В стране действует механизм постоянного мониторинга доступности топлива. Благодаря этому и слаженной работе ведомств уборочная кампания в регионах проходит без сбоев. Добавляется, что Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжать мониторинг и контролировать ситуацию в преддверии зимнего сезона, чтобы не допустить дефицита и ценовых скачков на АЗС.
Ранее на фоне топливного кризиса в России наблюдались перебои с поставками и снижение рентабельности автозаправок, что привело к временным ограничениям на экспорт бензина. Власти и нефтяные компании приняли меры по увеличению производства и оптимизации логистики, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и не допустить дефицита топлива.