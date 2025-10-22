На заседании 24 октября Центральный банк России (ЦБ) может принять решение сохранить ключевую ставку на уровне 17% годовых или же снизить показатель на 1 п.п. – до 16%. Об этом в разговоре с Рамблером заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Решение Центрального банка довольно непредсказуемо. Регулятор примерно с равной вероятностью может как сохранить ключевую ставку на уровне 17% годовых, так и снизить ее до 16%. При принятии решения по ставке ЦБ традиционно будет учитывать тенденции в инфляции, в инфляционных ожиданиях, а также тенденции на рынке кредитования и ситуацию на рынке труда. В последнее время инфляционные ожидания вновь выросли. Это связано как с галопирующим ростом цен на бензин, так и с планами властей повысить НДС на 2% с 1 января следующего года. Все это оказало влияние на инфляционные ожидания и, соответственно, служит аргументом для тех аналитиков, которые считают, что ЦБ сохранит показатель на уровне 17%. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Вместе с тем эксперт напомнил о недавнем заявлении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что пространство для снижения ключевой ставки по-прежнему остается.

«Сейчас инфляция хотя и остается выше таргета Центрального банка, но она постепенно замедляется. А это служит аргументом для тех, кто считает, что ключевая ставка может быть снижена», - подчеркнул аналитик.

По словам Суверова, снижение ключевой ставки до 16% не окажет существенного влияния на экономические процессы в РФ.

«Чтобы российская экономика перешла к более интенсивному росту, ей нужна ставка на уровне около 12%. Полагаю, такой уровень ставке возможен, но уже в 2026 году», - заключил специалист.

