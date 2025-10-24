Китай возобновил импорт СПГ из США

США в августе экспортировали 451,1 млрд куб. футов (около 12,8 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что почти на четверть выше показателей аналогичного месяца 2024 года, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом Китай впервые с начала года возобновил прием сжиженного газа из США на фоне торговой войны.

Экспорт СПГ в августе оказался на 3,5% выше, чем в июле, и на 24,1% больше, чем в августе 2024 года. Всего было отправлено 136 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок стали - Нидерланды (70,8 млрд куб. футов, или 2 млрд куб. м), Египет (57,3 млрд куб. футов, или 1,62 млрд куб. м), Германия (38,8 млрд куб. футов, или 1,1 млрд куб. м), Италия (38,6 млрд куб. футов, или 1,1 млрд куб. м) и Испания (31 млрд куб. футов, или 0,9 млрд куб. м). На эти страны пришлось 52,4% всех поставок США.

Отгрузки в Китай с начала года оставались нулевыми на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем, но в августе КНР импортировала первые 0,2 млрд куб. м американского СПГ в 2025 года.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в августе снизилась до 20% по сравнению с 21,5% в июле, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу выросла - 59,9% в августе. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки и Африки.

Всего в январе - августе 2025 года США экспортировали около 3,458 трлн куб. футов СПГ (97,9 млрд куб. м), что на 22% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. США с начала года экспортировали в Европу 66,7 млрд куб. м СПГ (68% от общего объема), в Азию - около 18 млрд куб. м (18% от общего объема). Таким образом, поставки в Европу выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в Азию - упали на 42%.