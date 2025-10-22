Все зря: мировое потребление угля достигло рекордного уровня

Мировое потребление угля достигло рекордного уровня в 2024 году. В мрачном отчете отмечается, что выбросы парниковых газов продолжают расти, несмотря на "экспоненциальный" рост использования возобновляемых источников энергии.

© mk.ru

В прошлом году потребление угля в мире достигло рекордно высокого уровня, несмотря на усилия по переходу на экологически чистую энергию, что поставило под угрозу попытки мирового сообщества обуздать глобальное теплоснабжение, констатирует The Guardian.

Доля угля в производстве электроэнергии снизилась по мере роста использования возобновляемых источников энергии. Но общее увеличение спроса на электроэнергию привело к тому, что в целом было использовано больше угля, говорится в ежегодном докладе о состоянии борьбы с изменением климата, опубликованном в среду.

В докладе нарисована мрачная картина того, что у мира есть шансы избежать все более серьезных последствий климатического кризиса. Страны отстают от поставленных ими целей по сокращению выбросов парниковых газов, которые продолжают расти, хотя и более низкими темпами, чем раньше.

Клеа Шумер, научный сотрудник аналитического центра Института мировых ресурсов, отмечает: “Нет сомнений в том, что мы в основном поступаем правильно. Мы просто движемся недостаточно быстро. Одним из наиболее тревожных выводов нашей оценки является то, что в пятом отчете нашей серии подряд усилия по поэтапному отказу от угля продвигаются далеко вперед”.

Если мы хотим, чтобы к 2050 году мир достиг чистого нулевого уровня выбросов углекислого газа, то для того, чтобы ограничить глобальное потепление на 1,5°C выше доиндустриального уровня, как это предусмотрено в Парижском соглашении по климату, все больше секторов должны использовать электроэнергию вместо нефти, газа или других ископаемых видов топлива.

Но это сработает только в том случае, если глобальное электроснабжение будет переведено на низкоуглеродную основу, пишет The Guardian.

“Проблема в том, что энергетическая система, основанная на ископаемом топливе, имеет огромный каскадный эффект, - подчеркивает Клеа Шумер. – Смысл этого предельно ясен. Мы просто не будем ограничивать потепление до 1,5°C, если использование угля продолжит бить рекорды”.

Хотя предполагается, что правительства большинства стран намерены “постепенно сократить” использование угля после принятия обязательств в 2021 году, некоторые из них продвигаются вперед, используя наиболее загрязняющее окружающую среду топливо. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что в этом году добыча угля превысила 1 млрд тонн, а в США Дональд Трамп заявил о своей поддержке угля и других видов ископаемого топлива.

Усилия Трампа по прекращению проектов в области возобновляемых источников энергии и отмене финансирования и стимулов для перехода на низкоуглеродные источники энергии в значительной степени еще не дали о себе знать в виде увеличения выбросов парниковых газов, отмечает The Guardian. Но в докладе говорится, что эти усилия будут иметь эффект в будущем, хотя другие страны, включая Китай и ЕС, могут ослабить его, продолжая отдавать предпочтение возобновляемым источникам энергии.

Хорошей новостью кажется то, что производство возобновляемой энергии выросло “в геометрической прогрессии”, согласно отчету, в котором солнечная энергия была признана “самым быстрорастущим источником энергии в истории”. Однако этого все еще недостаточно: ежегодные темпы роста солнечной и ветровой энергетики должны удвоиться, чтобы мир смог сократить выбросы, необходимые к концу этого десятилетия.

Софи Бем, старший научный сотрудник лаборатории системных изменений WRI и ведущий автор доклада, комментирует: “Нет сомнений в том, что недавние нападки Соединенных Штатов на экологически чистую энергетику усложняют для всего мира задачу достижения целей Парижского соглашения. Но переходный процесс в целом гораздо масштабнее, чем в какой-либо одной стране, и набирает обороты на всех рынках и в странах с формирующейся рыночной экономикой, где экологически чистая энергетика стала самым дешевым и надежным путем к экономическому росту и энергетической безопасности”.

Мир слишком медленно продвигается в повышении энергоэффективности, в частности, сокращая выбросы углекислого газа, образующегося при отоплении зданий.

Промышленные выбросы также вызывают озабоченность: сталелитейный сектор увеличивает свою “углеродоемкость” – количество углерода, образующегося с каждой произведенной единицей стали, – несмотря на предпринимаемые в некоторых странах усилия по переходу на низкоуглеродистые методы.

Электрификация автомобильного транспорта набирает обороты – в прошлом году было продано более пяти новых транспортных средств с электроприводом. В Китае эта доля приблизилась к половине, пишет The Guardian.

В докладе также прозвучало предупреждение о состоянии мировых “поглотителей углерода” – лесов, торфяников, водно-болотных угодий, океанов и других природных объектов, которые накапливают углерод. Несмотря на то что страны неоднократно заявляли о необходимости защищать свои леса, их продолжают вырубать, хотя в некоторых районах и более медленными темпами. В 2024 году более 8 миллионов гектаров (20 миллионов акров) лесов были безвозвратно утрачены. Это ниже показателя в 11 млн га, достигнутого в 2017 году, но хуже, чем потери в 7,8 млн га в 2021 году. Чтобы остановить обезлесение, миру необходимо действовать в девять раз быстрее, чем это удается правительствам, говорится в отчете.

Мировые лидеры и высокопоставленные официальные лица встретятся в Бразилии в следующем месяце на саммите ООН по климату Cop30, чтобы обсудить, как направить мир по пути сохранения глобального потепления в пределах 1,5°C в соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года.

Предполагается, что каждое правительство представит подробный национальный план по сокращению выбросов, который называется “вклад, определяемый на национальном уровне”. Но уже сейчас ясно, что этих планов будет недостаточно, поэтому ключевым вопросом будет реакция стран.