Как ЦБ поступит со ставкой в условиях «высокой неопределенности»

На предстоящем заседании 24 октября Центральный банк России примет решение по ключевой ставке в условиях высокой неопределенности.

© Deita.ru

Об этом заявила аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт напомнила, что с лета регулятор активно снижал ключевую ставку, доведя её до 17% в сентябре. Это стимулировало кредитную активность и немного облегчило финансовые условия, однако инфляционные риски по-прежнему остаются высоким.

В октябре инфляция снова немного ускорилась после стабилизации в сентябре. На это повлияли сезонный рост цен на продукты, активный внутренний спрос, подорожание топлива и локальное ослабление рубля в начале месяца. Кроме того, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на высоком уровне, пояснила эксперт.

По её словам, одним из основных держателей инфляционного давления на текущий момент является «сильный» рубль. Замалеева выделила два возможных сценария развития событий на грядущем заседании:

Базовый сценарий — продолжение постепенного снижения ставки на 100 базисных пунктов до 16%, если ЦБ посчитает, что укрепление рубля и принятые ранее меры достаточно стабилизируют ситуацию.

Альтернатива — остановка в решениях, учитывая недавнее обострение инфляции в октябре. Вероятность более резкого снижения ставки ниже 16% в текущих условиях минимальна.

Эксперт также добавила, что решение ЦБ повлияет на ставки по вкладам, кредитам и облигациям, а также станет сигналом рынкам относительно траектории монетарной политики на ближайшее время до конца года.