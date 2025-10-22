Озвучены два сценария, при которых доллар упадет до 70 рублей

Существует два возможных сценария, при которых доллар может опуститься до уровня 70 рублей.

© Deita.ru

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, первый сценарий реализуется, если Центральный банк вновь вынужден будет поднять ключевую ставку. Ужесточение долговой политики значительно укрепляет национальную валюту за счет повышения привлекательности рублевых сбережений и снижения спроса на потребительские кредиты и импорт, что в конечном итоге уменьшает спрос на валюту.

Эксперт также заметил, что высокая ключевая ставка побуждает экспортеров продавать валюту для покрытия расходов в рублях вместо новых кредитов по высоким ставкам, что способствует укреплению рубля.

Второй возможный сценарий — это резкое улучшение внешнеполитической ситуации, например, достижение мирного соглашения с Украиной. Однако, по мнению эксперта, эта поддержка рубля будет временной.

Геополитические договоренности могут привести к ослаблению санкционного режима, к смягчению условий международных расчетов, что повысит спрос на импорт и иностранную валюту, и это может негативно сказаться на курсе рубля, пояснил Шепелев.

Специалист подчеркнул, что оба сценария не являются основными. По его мнению, в среднесрочной перспективе более вероятно возвращение курса доллара к отметке около 90 рублей.