Еврокомиссар объяснил цель кредита под российские активы для Украины

Еврокомиссар Валдис Домбровскис объяснил цель кредита под российские активы, который планируется выделить Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Домбровскиса, в данный момент у Евросоюза недостаточно средств для финансирования Украины в 2026-2027 годах. Чтобы заполнить эту финансовую потребность, как объяснил еврокомиссар, альянс ищет новые решения, включая кредит под российские активы. При этом Домбровскис подчеркнул, что кредит не предполагает конфискацию таких активов.

«Чтобы удовлетворить финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах и в последующий период, мы работаем над дополнительными решениями, такими как репарационный кредит. Мы обеспечили бы Украину стабильным и предсказуемым источником финансирования, используя обездвиженные российские активы и обеспечивая при этом полное соблюдение наших обязательств по международному праву», — заявил он.

Ранее Домбровскис заявил, что Еврокомиссия работает над новым кредитом Украине под российские активы.