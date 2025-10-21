Минсельхоз предложил экспортировать продукцию под брендом «Сделано в России»

Минсельхоз: продукцию из РФ надо экспортировать под брендом "Сделано в России"

Готовую продукцию российских производителей нужно продвигать за рубежом под единым брендом «Сделано в России», чтобы достичь эффекта масштаба. Об этом на сессии на Международном экспортном форуме «Сделано в России» заявила начальник управления развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства РФ Екатерина Фомина, передает ТАСС.

По ее словам, поставки готовой продукции за рубеж, кроме знания правил международной торговли, требуют еще умения грамотно позиционировать и продвигать свой бренд.

«Опыт показывает, что в условиях жесткой конкуренции бренды, которые продвигаются при активной поддержке государства, достигают наибольшего результата на внешних рынках. Для достижения эффекта масштаба продукцию российских производителей нужно продвигать под единым брендом «Сделано в России», — отметила Фомина.

Она добавила, что такой бренд позволяет объединить усилия большого числа компаний, создать эффект масштаба и положительный образ страны через ее продукты.

21 октября 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве проходит Международный экспортный форум «Сделано в России». Его центральная тема: «Сделано в России» - используется в мире».