Украине для удержания на плаву хватит денег лишь до наступления второго квартала 2026-го. Так оценили запасы средств в бюджете источники El País в Евросоюзе, сообщает ТАСС.

По данным экспертов, у бывшей республики СССР серьезные финансовые проблемы, которые подталкивают ЕС активнее прорабатывать механизмы выделить Киеву новые беспроцентные кредиты на 140 миллиардов евро в счет российских активов, которые заблокировали европейские страны.

Бюджет страны составляется с рекордным дефицитом последние несколько лет. Собственные средства идут на военные цели, а социальные обязательства погашают за счет западной помощи. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и ему с каждым разом становится все сложнее находить деньги.

Международный валютный фонд (МВФ) уже начал давить на Национальный банк Украины, требуя девальвировать национальную валюту перед переговорами о кредите. В организации считают, что контролируемое ослабление гривны поможет улучшить финансовое положение государства за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте. В Нацбанке же выступают против данного шага из-за рисков инфляции и общественного недовольства.