«Глобальный избыток»: профицит мирового рынка нефти становится очевидным

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs заметили, что рынок нефти начинает испытывать глобальный избыток. Они отслеживают перемещения нефтетанкеров с помощью спутниковых данных и сравнивают их с информацией о запасах, которую предоставляют МЭА и Минэнерго США, сообщает ProFinance.ru со ссылкой на Bloomberg.

На основании этих данных специалисты делают вывод, что предложение на рынке превышает спрос. Коммерческие запасы в странах ОЭСР демонстрируют рост. С начала года они выросли на 340 000 баррелей в сутки, что составляет четверть от суммарного объема.

Прогнозируется, что к концу текущего года данное значение повысится до трети от общего объема. В материале говорится, что одним из главных факторов, повышающих прогноз банка, является динамика российской добычи. Этот прогноз предполагает снижение стоимости нефти марки Brent до 52 долларов за баррель к концу 2026 года.

В России существует угроза уменьшения объемов производства. Это связано с рядом факторов: проблемами в логистической сфере, износом производственного оборудования, укреплением курса рубля, а также атаками на энергетическую инфраструктуру со стороны Украины.

Как пишут авторы, хотя прогноз не радует, снижение цен может идти медленно. Это связано с тем, что ожидаемое увеличение запасов уже заложено в текущих ценах. Кроме того, высокая рентабельность переработки дизельного топлива продолжает поддерживать спрос.