Пашинян заявил о «важном шаге» Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на форуме в Тбилиси поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за снятие запрета на транзит грузов в Армению.

"Азербайджан сделал важный шаг. Азербайджан уже снимает ограничение с транзита товаров по своей территории в нашем направлении. Об этом вчера заявил президент Алиев. Я благодарю его за такое решение и приветствую эту инициативу. Несколько месяцев назад это было невообразимым для всех", - сказал Пашинян.

Первым транзитным грузом, который поступит в Армению через территорию Азербайджана, а потом и Грузии, как отметил Пашинян, будет пшеница из Казахстана.