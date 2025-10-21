Стоимость золота и серебра обвалилась

Мировые цены на золото и серебро резко снизились на торгах 21 октября. К моменту написания материала золото дешевело до 4275 долларов за тройскую унцию, теряя 1,94 процента, а на минимуме стоимость доходила до 4258,19, свидетельствуют данные Investing.

Доллар, у которого, как считается, есть обратная корреляция с ценой ключевого драгметалла, при этом продолжает укрепляться. Золото в свою очередь развернулось после недели стремительного роста на фоне обострения риторики в рамках американо-китайской торговой войны. 14 октября показатель впервые превысил отметку в 4100 долларов за тройскую унцию, в 16 октября поднялся выше 4250 долларов, а 17 октября приближался к 4400 долларам.

Еще сильнее 21 октября обвалилось серебро. Во время работы над публикацией оно теряло в цене 5,43 процента, опускаясь до 48,595 доллара за унцию, до этого же поднимаясь выше 52 долларов.

Аналитики Bank of America допускают подорожание золота в 2026 году до пяти тысяч долларов за унцию, а серебра — до 65 долларов.