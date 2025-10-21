Еще в одном регионе начали вводить лимит на продажу бензина

Одна из крупнейших иркутских сетей автозаправочных станций БРК сообщила о введении ограничений на продажу бензина АИ-92 — в одни руки отпускается не более 20 литров. Об этом со ссылкой на маркетинговый отдел компании сообщает портал «Иркутск Онлайн».

По словам представителя БРК, проблемы связаны с остановкой отгрузки топлива со стороны нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).Компания в последнее время не может получить даже закупленный бензин. Ограничения не распространяются на бензин АИ-95, АИ-100 и дизельное топливо.

Журналисты издания выяснили, что другие крупные городские сети АЗС пока не вводят существенных ограничений, хотя на одной из сетей действует правило не более 100 литров на человека. Впрочем, на этой сети бензин продается по самым высоким ценам в городе.

Ранее об исчезновении топлива с заправок даже федеральных сетей и резком росте цен рассказали в Кемеровской области. Власти региона признали проблему, но объяснили ее логистикой.

Между тем в Крыму, который первым пострадал от нехватки топлива, ослабили ограничения на продажу бензина в одни руки. На этой неделе АЗС могут продавать за один раз уже 30 литров.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал, что на заправках стали разбавлять бензин. По его словам, АЗС вынуждены идти на махинации с топливом для удержания цен.