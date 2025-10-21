Эксперт объяснил снижение курса рубля перед заседанием ЦБ

Банк России установил официальный курс доллара на 21 октября 2025 года на уровне 81,3582 ₽ после 80,9834 ₽ днем ранее. Рост составил 37 копеек. Курс евро снизился почти на 20 копеек ₽, до 94,3845 ₽, курс юаня — на 1 копейку, до 11,3540 ₽.

Рост курса доллара выше 81 ₽ носит преимущественно спекулятивный характер, считает финансовый редактор Сравни Алексей Лоссан.

«Ослабление рубля в его текущем диапазоне проявляется преимущественно как реакция спекулятивных игроков, которые строят позиции на ожиданиях возможных изменений в денежно-кредитной политике ЦБ», — поясняет он.

По словам эксперта, потенциальное снижение ключевой ставки в октябре может усилить давление на рубль. Однако текущие действия крупнейших игроков рынка, таких как Сбербанк, вызывают сомнения в этом сценарии. «Сбер» с 21 октября 2025 года повысил ставки по вкладам сразу на 0,5–2,1 п. п.