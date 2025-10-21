Послы ЕС приняли решение по использованию замороженных российских активов

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационных кредитов». Об этом сообщили иноСМИ. Ожидается, что саммит лидеров стран ЕС рассмотрит и может одобрить эту инициативу уже в ближайший четверг.

По информации Politico, Бельгия, которая ранее выступала против замороженных активов РФ, сделала новое заявление после прочтения чернового текста.

«Это политический сигнал к действию для Еврокомиссии», — цитирует бельгийского дипломата Politico.

После одобрения лидерами государств Еврокомиссия начнет разрабатывать юридический механизм для использования российских активов. Издание уточняет, что даже после согласования на высшем уровне разработка и утверждение окончательных правил может занять несколько недель.

США отказались поддержать план ЕС по активам РФ

Ранее Европейская комиссия выступила с предложением выделить Украине так называемый «репарационный кредит» в размере 140 миллиардов евро, используя замороженные российские активы. Согласно предложенной схеме, Киев получит доступ к финансированию, а возврат кредита будет происходить за счет будущих репарационных выплат со стороны Москвы. В МИД РФ неоднократно квалифицировали заморозку российских активов на территории Европы как кражу. При этом подчеркивалось, что меры ЕС направлены не только против частных средств, но и затрагивают государственные активы России.