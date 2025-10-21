Совет Европейского Союза утвердил полный запрет на транзит российского природного газа через свою территорию в третьи страны с 1 января 2026 года. Кроме того, обсуждается возможность запрета на покупку и импорт российской нефти с 2028 года, сообщает РИА Новости.

Это преподносится как победа над Россией и «долгожданное торжество ослепительной свободы», которые должны обвалить ее экономику. Однако реальность несколько иная, пишут авторы.

Как отмечается в материале, ограничения касаются только трубопроводного газа. Европейские страны могут продолжать покупать российский СПГ до 2027 года в рамках действующих контрактов. По поводу нефти пока нет конкретных решений, но обсуждаются дополнительные пошлины на поставки в Венгрию и Словакию.

Евросоюз оставляет за собой возможность бессрочно продлевать запрет на импорт газа из России в случае возникновения проблем с поставками из альтернативных источников. За прошедший год объем прокачки по газопроводу «Турецкий поток» увеличился на 14%, несмотря на введение трех пакетов санкций против России.

Еврокомиссия не нашла альтернативных источников газа, и СПГ лишь частично решает проблему энергодефицита. ЕС использует схему покупки российского СПГ через биржу TTF, чтобы соблюсти видимость единства, отмечается в статье.