Европа разработает юридическое обоснование использования активов России

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) намерены официально поручить Еврокомиссии (ЕК) подготовить юридическое обоснование использования замороженных в западных государствах российских активов для дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние документы.

Это стало возможно после того, как представители Бельгии, в депозитарии которой хранится подавляющая часть заблокированных российских активов, дали понять, что не будут препятствовать их передаче Украине. Теперь власти ЕС хотят перестраховаться на случай возможных судебных исков Москвы и подготовить юридическое обоснование использования замороженных активов в интересах Киева.

Руководство ЕС хочет предоставить Украине многомиллиардный кредит. Ожидается, что заем будет профинансирован за счет заблокированных российских активов. Бельгийский дипломат в беседе с европейским изданием отметил, что власти его страны изменили свою позицию по этому вопросу и теперь не намерены выступать против подобной меры. В случае утверждения юридического обоснования оно должно будет пройти процедуру согласования на уровне стран ЕС. На это могут уйти недели, заключается в материале.

Власти ЕС намерены использовать заблокированные российские активы для финансирования так называемого «репарационного кредита» Украине. Размер заема, как ожидается, должен будет составить порядка 140 миллиардов евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поясняла, что кредит будет разбит на несколько траншей, часть итоговой суммы пойдет на закупку вооружений европейских производителей. Руководитель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа отмечала, что Киев и страны ЕС в целом поддерживают эту инициативу. Предоставление «репарационного кредита», уточнила она, станет для Украины ключевой финансовой целью в следующем году.