В Японии отметили важную роль поставок энергоресурсов из России

Исполняющий обязанности министра экономики Японии Ёдзи Муто отметил важную роль поставок энергоресурсов из России.

«Это играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности нашей страны», — цитирует его ТАСС.

По словам Муто, Токио в рамках проекта «Сахалин-2» поставляет порядка 10% от всех своих поставок сжиженного природного газа. Кроме того, он отметил, что общие поставки российских энергоресурсов покрывают около 3% общей энергетической базы Японии.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказался о перспективах отношений России и Японии на фоне избрания нового премьер-министра Санаэ Такаити.