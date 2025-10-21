Польша, на фоне ухудшения отношений с РФ, помимо санкций ввела повышенные пошлины на многие российские товары. В частности, 50% тарифами облагается ввоз в страну фруктов и овощей из РФ. Как отметили польские журналисты, несмотря на принимаемые меры, правительству Польши не удается сдержать Россию.

«Российские огурцы в Польше – это прибыльно, даже несмотря на таможенные пошлины», – пишут авторы польского издания.

В статье журналисты обратили внимание на многочисленные поводы для недовольства у польских аграриев в 2025 году. На их урожай негативно повлияли весенние морозы, ливни с градом и непродолжительный засушливый период летом. Дополнительной трудностью стали действия российской стороны. Российские поставщики наводнили польский рынок своей продукцией, отличающейся высоким качеством и доступной стоимостью. Наглядным примером служит ситуация с огурцами.

Российские овощи присутствуют на польском рынке достаточно давно. Однако с июля 2025 года на них действуют импортные пошлины в размере 50 %. Они были введены с целью сделать их ввоз в страны Евросоюза экономически нецелесообразным, тем не менее, эта мера не принесла ожидаемых результатов.

«Недостаточные объемы производства огурцов в Польше, приближение осеннего периода и ввоз более дорогих огурцов из Испании и прочих стран позволили российским огурцам сохранить конкурентоспособность. <…> Несмотря на таможенные сборы, их импорт по-прежнему выгоден. Причина? Низкая цена и хорошее качество», – констатируют эксперты.

В Польше с возмущением отмечают, что российская сторона за последние годы добилась существенных успехов в аграрном секторе. В стране освоили технологии выращивания качественной продукции в больших объемах, что обеспечивает ей значительное ценовое преимущество перед европейскими аналогами. Только в Польшу в прошлом году было импортировано 11 тысяч тонн огурцов на общую сумму около 12 миллионов евро, пишет АБН24.

«К сожалению, голландские специалисты обучили их технологиям выращивания, а польские предприниматели в свое время построили тепличные комплексы для россиян», – с досадой отмечают в Польше.

