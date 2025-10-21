Вучич объяснил, почему без России Сербия может не выжить

Сербия не сможет существовать без поставок российского газа, так как страна находится в энергетическом тупике. Об этом во вторник, 21 октября, заявил президент государства Александр Вучич.

Он подчеркнул, что новые соединительные газопроводы с Венгрией и Северной Македонией не помогут решить одну из основных проблем — отсутствие источника топлива.

— Наш трубопровод больше не работает в сторону Румынии, нужно строить новый интерконнектор. Но даже если все это сделаем, мы все равно не знаем, откуда взять столько газа, — отметил политик.

МИД: РФ и Сербии предстоит непростая работа по преодолению санкций США

По словам сербского лидера, на природном газе осуществляют работу теплоэлектростанции в Панчево и Нови-Саде. Именно от них напрямую зависит экономика, промышленность и инвестиции в стране.

— Даже если удастся найти альтернативу, цена будет выше на 30-40 процентов, — цитирует Вучича местное агентство «Танюг».

20 октября совет Европейского союза (ЕС) утвердил предложение Еврокомиссии (ЕК) запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Для того чтобы этот проект вступил в силу, необходимо одобрение Европарламента.