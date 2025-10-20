Сийярто заявил об отсутствии гарантий от ЕС при отказе от российского газа

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) на заседании в Люксембурге квалифицированным большинством поддержали предложение по отказу от российского газа с 2027 года, несмотря на протест Будапешта. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Уточняется, что теперь последуют трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Европарламентом. После этого предложение по отказу от газа из РФ вернут совету ЕС для окончательного утверждения.

«Что касается якобы особых гарантий для стран, не имеющих выхода к морю, то в этом предложении их нет и в помине. Так что царящая атмосфера и дух, в котором было составлено это предложение, полностью лишены какой-либо солидарности и внимания к географии», — подчеркнул Сийярто.

При этом министр отметил, что в случае принудительного отказа Венгрии и Словакии грозят штрафы за нарушение долгосрочных контрактов с Россией на поставку газа, который, в частности, Будапешт заключил в 2021 году на 15 лет.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что потери европейских стран из-за отказа от российского газа уже превышают €1,3 трлн, такие решения приводят к деиндустриализации Европы.