План Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к финансовым потерям для простых европейцев, особенно для жителей Германии, пишет Frankfurter Rundschau.

Инициатива Европейского союза с так называемыми «репарационными облигациями» сомнительна с точки зрения юриспруденции, и также несет финансовые угрозы для стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

В материале подчеркивается: если Россия не выплатит Украине компенсации, вернуть долг Евросоюзу будет практически невозможно. Даже сторонники этой схемы считают вероятность дефолта по подобным кредитам почти стопроцентной.

«За так называемыми «репарационными облигациями» скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», – отметили авторы.

Чтобы минимизировать риски, Евросоюз обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам. На практике это означает, что в случае невозврата средств именно налогоплательщики, включая граждан Германии, будут вынуждены покрыть убытки.

Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.