В Европе анонсировали запрет российского урана

Lenta.ru

Еврокомиссия (ЕК) готовится запретить импорт урана из России. Начало работы над этим процессом анонсировала представитель организации Ана Кайза Итконен, ее цитирует РИА Новости.

В Европе анонсировали запрет российского урана
© РИА Новости

Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа и транзита топлива с 1 января 2026 года. При этом орган сохранил переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.

После запрета газа ЕК намерена добиться соответствующих ограничений и для ядерной энергетики.

«Мы хотим включить часть по ядерному топливу, имеется в виду поэтапное прекращение импорта урана в ЕС (Евросоюз — прим. "Ленты.ру") полностью... Цепочки поставок в сфере ядерной энергетики имеют свои особенности и сложности, которые нам нужно будет обсудить, прежде чем вносить предложение. Но, несмотря на это, мы четко даем понять, что предложение будет. Я не имею информации о конкретных временных рамках», — пояснила на брифинге Еврокомиссии Итконен.

Сетовавший, что на закупки российского газа в ЕС по-прежнему приходится более 13 процентов их объема, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен подчеркнул, что действие отказа не будет привязано к ситуации вокруг украинского конфликта и принимается навсегда.