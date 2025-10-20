Бурная неделя: российский рынок акций готовится к новому рывку

Инвесткомпания «Солид Брокер» сообщила в своем Telegram-канале, что рынок акций готовится к новому росту. Аналитики организации считают, что индекс Мосбиржи может достичь отметки в 2800 пунктов.

Как отмечается, российский фондовый рынок «демонстрирует признаки стабилизации после бурной недели пробоем уровня 2750 пунктов по индексу Мосбиржи». Доступ к 2800 пунктам открыт, однако волатильность остается высокой из-за геополитических изменений и ожиданий решений Центрального банка, подчеркивают эксперты.

В ближайшее время предстоит встреча представителей МИД США и России. Если переговоры возобновятся, это может значительно повысить индекс. В настоящее время рынок ожидает конкретных действий и результатов.

По мнению аналитиков, заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу станет крупным событием, которое может существенно повлиять на рынок. В настоящее время наблюдается улучшение новостного фона, что способствует росту спекулятивного интереса. Ослабление рубля также может выступить в роли поддерживающего фактора, считают специалисты. После недели непрерывного укрепления российская валюта скорректировалась и опустилась до уровня 80,98 рублей за доллар.

Как сообщается, недавнее укрепление рубля связано с выплатой индийскими компаниями долга «Роснефти» в юанях, которые затем были конвертированы в рубли. Это временно поддержало национальную валюту. Сейчас ожидается коррекция рубля, что выгодно экспортерам и поддержит нефтегазовый и металлургический секторы.