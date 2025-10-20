В Еврокомиссии раскрыли долю потребляемого в ЕС газа из России

Доля потребляемого в Европейском союзе российского газа упала с 45% в 2022 году до 13% в октябре 2025 года.

© Газета.Ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

«Когда началась война, мы получали 45% нашего газа из России. Тем не менее нам удалось значительно снизить этот показатель. Так что сегодня у нас 13%, возможно, даже немного меньше. Этого по-прежнему слишком много, и нам нужно избавиться полностью от него», – рассказал Йоргенсен перед встречей министров энергетики стран ЕС в Люксембурге.

Согласно предложению Еврокомиссии, с начала 2026 года в Европейском союзе будет введен запрет на заключение новых контрактов на поставки российского газа. Действующие краткосрочные соглашения сохранят силу до середины июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2027 года. Помимо этого, планируется остановить импорт нефти и нефтепродуктов из России в ЕС уже с 2026 года.

Кроме того, ожидается, что в рамках нового пакета антироссийских санкций будут введены меры против российского энергетического сектора, включая запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюзе, который может стартовать уже с начала 2027 года.

Одновременно Еврокомиссия продвигает инициативу о введении пошлин на российскую нефть, которая транспортируется по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, что станет частью комплексных усилий по сокращению энергетической зависимости от России.

При этом бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в своем докладе, подготовленном для главы Еврокомиссии в конце 2024 года, отмечал, что, несмотря на оптимистичные заявления ЕС о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, рынок сталкивается с серьезными проблемами. В частности, с нехваткой природных ресурсов и выросшими ценами на газ, которые в Европе в четыре-пять раз превышают американские показатели.