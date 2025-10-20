Германия планирует помочь странам ЕС отказаться от российского газа

Германия выражает готовность оказать поддержку Словакии и другим странам Восточной Европы в уменьшении их зависимости от российского газа. Об этом заявила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе на встрече министров энергетики ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости.

По словам Райхе, страна идет на этот шаг раньше, потому что ей удалось подготовиться заранее. Но Германия также хочет убедиться в том, что восточные государства-члены смогут пройти этот путь, не сокращая собственное энергоснабжение, отметила министр.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет отказываться от поставок энергоресурсов из России, так как это негативно скажется на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Венгерский министр Петер Сийярто заявлял, что Венгрия и Словакия не допустят лишения их нефти и газа из России. По его словам, без них энергоснабжение невозможно.

В РФ считают, что отказ от российских энергоресурсов приведет к более высокой зависимости из-за роста цен. Бывший премьер Италии Марио Драги отметил, что энергетический рынок ЕС сталкивается с проблемами и нехваткой ресурсов, а цены на газ в ЕС в 4-5 раз выше, чем в США.