Зависимость от Москвы: страны ЕС близки к соглашению о запрете российского газа

В Люксембурге министры согласуют позицию для переговоров по законопроекту, предусматривающему запрет поставок по краткосрочным контрактам с середины июня, с исключением стран без выхода к морю, сообщает Bloomberg.

Запрет на долгосрочные контракты вступит в силу через 18 месяцев. США призывают ускорить разрыв энергетических связей с Россией и увеличить закупки американского СПГ.

Как пишут авторы, для принятия запрета требуется квалифицированное большинство стран-членов ЕС, что может обойти несогласие критиков, таких как Венгрия и Словакия. Европарламент настаивает на более быстром отказе от российского газа.

Европейский Союз разрабатывает стратегию постепенного отказа от российских энергоресурсов после конфликта 2022 года. Одним из ключевых элементов этой стратегии является инициатива RepowerEU, которая предполагает прекращение импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) к концу текущего года. Около 15% всего СПГ, поступающего в ЕС, поступает из России, что делает ее вторым по значимости поставщиком после Соединенных Штатов Америки.

Европа полноценно перешла к отбору газа из хранилищ

Министры также обсудят текущую ситуацию в энергетическом секторе Украины, рассмотрят планы по электрификации и обсудят технические нюансы механизма предварительного одобрения импорта, говорится в статье.

Ранее Bloomberg сообщил, что российский сжиженный природный газ (СПГ) продолжит поступать в Китай, несмотря на санкции, введенные Великобританией. Агентство подчеркнуло, что Москва и Пекин предвидели возможные меры Запада против СПГ-терминала Бэйхай.