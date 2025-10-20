Замедление экономики: какие угрозы ждут Россию и что будет с ВВП

Счетная палата ожидает, что снижение ключевой ставки, начавшееся летом 2025 года, окажет заметное влияние на ВВП только к 2027 году. Об этом сообщают «Известия».

В 2026 году прогнозируется рост на уровне 1,3%, что окажется одним из самых низких показателей за последнее десятилетие, за исключением кризисных 2020 и 2022 годов. К 2027 году темпы роста ВВП достигнут 2,8%, что приблизит страну к мировым показателям.

В материале говорится, что Центробанк ужесточил денежно-кредитную политику, что замедлило экономический рост. Ставка будет повышена с 16% в 2024 году до 21% в 2025-м. В 2026 году она достигнет 12–13%, а к 2027 году снизится до 7,5–8,5%. Эффект от повышения ставки становится заметным через 1–1,5 года, поэтому основное влияние на ВВП будет ощущаться в 2027–2028 годах.

Минэкономразвития прогнозирует, что в 2025 году рост ВВП составит 1%, а в 2026-м — 1,3%. Это ниже предыдущих оценок. Чтобы достичь целевого показателя ВВП к 2030 году, необходимо опережать глобальные темпы роста, но Россия отстает: в 2025 году мировой ВВП увеличится на 3,1%. Инфляция к концу 2026 года снизится до 4%, но дополнительная индексация тарифов в 2025-м может потребовать повышения ставки, что негативно скажется на экономике, подчеркивается в статье.

Отмечается, что слабый рост создает риски для бизнеса, снижая спрос и инвестиции. Проблемы также связаны с дефицитом кадров, сокращением льготной ипотеки, санкциями и неблагоприятной экспортной конъюнктурой.

В пресс-службе Минэка отметили, что для стимулирования экономического роста необходимо развивать экономику спроса, повышать эффективность труда, внедрять инновационные технологии, сокращать ненужные требования и улучшать нормативно-правовую среду. Также важно увеличивать гибкость рынка труда и ускорять процессы в сфере инвестиций и строительства.