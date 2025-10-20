Как решение ЦБ по ставке повлияет на курс валют

Банк России установил официальный курс доллара на 18, 19 и 20 октября 2025 года на уровне 80,9834 ₽ после 79,0839 ₽ днем ранее. Рост составил 1,9 ₽. Курс евро вырос на 2,5 ₽, до 94,5835 ₽, курс юаня — на 0,28 ₽, до 11,3435 ₽.

Ослабление рубля стало итогом нескольких ключевых факторов, говорит финансовый редактор Сравни Алексей Лоссан. По его словам, сейчас отсутствуют фундаментальные драйверы для укрепления российской валюты. Ключевая причина — снижение мировых цен на нефть, что традиционно оказывает давление на рубль из-за высокой зависимости российской экономики от нефтяного экспорта.

«Однако главная интрига сейчас сосредоточена вокруг предстоящего заседания Центрального банка России. Инвесторы и участники рынка в ожидании четких сигналов по денежно-кредитной политике. От решения ЦБ зависит краткосрочная динамика курса рубля. Если регулятор решит снизить ключевую ставку на 0,5–1 процентный пункт, это, скорее всего, окажет давление на рубль, поскольку снижение ставки снижает привлекательность российских активов в рублях», — поясняет эксперт.

Если ЦБ сохранит ставку без изменений, это станет знаком поддержки для рубля: стабильность процентной ставки усилит доверие инвесторов и способна остановить падение национальной валюты.

«Такой шаг свидетельствует о готовности регулятора удерживать курс и контролировать инфляцию, что позитивно воспринимается рынком», — резюмировал Алексей Лоссан.

Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 24 октября 2025 года. Сейчас ставка составляет 17% годовых.