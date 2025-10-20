Глава «Газпрома» сделал заявление о запасах газа в России

Россия занимает первое место в мире по запасам газа и абсолютно суверенна в этом вопросе, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Россия занимает первое место в мире по запасам газа и абсолютно суверенна в этом вопросе, передает РИА «Новости».

Миллер также подчеркнул, что если Россия занимает лидирующую позицию по запасам топлива и обладает суверенитетом в этом вопросе, то она должна быть технологически независимой. Он уточнил, что этого результата удалось достичь: общий объем российской продукции, закупаемой компанией в течение года, достигает 99,6%.

Глава «Газпрома» отдельно отметил достижение полной независимости в поставках труб для газопроводов.

«В начале нулевых годов, всего 25 лет тому назад, по трубному сортаменту только 28% – это была поставка наших российских производителей, а сегодня мы эксплуатируем самые современные магистральные газопроводы в мире, которые построены на нашей российской трубе», – подчеркнул Миллер.

Газпром сообщил, что объем газа в российских подземных хранилищах достиг 73,17 млрд кубометров.

Президент Владимир Путин заявил о росте внутреннего потребления газа в России и увеличении уровня газификации домов.