Названы последствия введения НДС на операции с картами

Введение налога на добавленную стоимость (НДС) на операции, связанные с обслуживанием карт и при осуществлении информационного и технологического взаимодействия (ИТВ) между участниками расчетов, приведет к сокращению «максимально прозрачного для государства, в том числе для целей налогообложения, безналичного оборота». Об этом Национальный совет финансового рынка (НСФР) пишет в отзыве на законопроект о поправках в Налоговый кодекс, с копией документа ознакомился «Коммерсантъ».

Подобные нововведения могут привести к замещению безналичного оборота, чья совокупная доля на рынке платежей до этого стабильно возрастала, предупреждает глава НСФР Андрей Емелин. В совете предложили оставить исключение для программного обеспечения, включенного в реестр российского ПО для субъектов критической информационной инфраструктуры.

В свою очередь, в Национальной платежной ассоциации (НПА) предложили консенсус — поэтапное введение НДС на уровне 10%, а не 22% сразу, как указано в законопроекте. В противном случае это приведет к резкому росту стоимости услуг в секторе.

«По своей сути, услуги ИТВ — это база, сеть, образующая основание цифровых сервисов, в которой нет и не может быть добавленной стоимости», — объясняет исполнительный директор НПА Мария Михайлова.

Она обращает внимание, что независимым прессинговым центрам и сервсам ИТВ в социальных проектах не на кого переложить уплату налога, им остается только уходить с рынка.

В Сбербанке также обратили внимание, что в России постоянно растет доля альтернативных платежей — с помощью QR-кодов, биометрии NFC и Bluetooth, а потому возникает вопрос, коснется ли их отмена льгот по уплате НДС.

По оценке экспертов, ведение НДС по ставке 22% на ИТВ и взаимодействие с Национальной системой платежных карт обойдется банкам в десятки миллиардов рублей в год. В случае уплаты налога при осуществлении банками операций, связанных с обслуживанием банковских карт, суммы будут выше. Учитывая, что прямая компенсация затрат на НДС невозможна, банки будут самостоятельно решать, на что повышать цену.

Льгота по НДС для банковских операций, существует с 1 января 2006 года. В свое время она послужила стимулом для повышения доли безналичных расчетов в стране. Благодаря освобождению от налога снижалась стоимость обслуживания транзакций для банков, платежных систем и процессинговых центров.

По данным Центробанка, за 2021-2023 годы количество и объем платежей в национальной платежной системе увеличились в полтора-два раза. Доля безналичных платежей в розничном обороте выросла с 70,3% на начало 2021 года до 85,3% по итогам девяти месяцев 2024 года.