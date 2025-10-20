Что будет с ключевой ставкой 24 октября: прогноз аналитиков

Большинство экономистов ожидают, что 24 октября 2025 года Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых. Это станет первой с начала лета паузой в смягчении денежно-кредитной политики — за последние три заседания ЦБ снизил ставку с 21% до 17% годовых.

Регулятор сохранит нейтральный сигнал относительно будущих решений, рассказали Forbes аналитики. Среди факторов, сдерживающих снижение ставки, они называют рост инфляционных ожиданий, повышение НДС с 20% до 22% и ускорение роста зарплат, поддерживающее потребительский спрос, оживление кредитования и инфляционные ожидания.

Эксперты полагают, что Банк России возобновит цикл снижения ставки не раньше 2026 года, когда инфляционное давление ослабнет. До конца 2025 года, по оценкам аналитиков, вероятнее всего сохранение текущего уровня ключевой ставки.

Уровень ключевой ставки влияет на доходность вкладов. Сейчас банки повышают ставки под потолок допустимой маржинальности, чтобы привлечь клиентов. После того, как ЦБ примет решение по ставке, они скорректируют свои предложения, говорит руководитель продукта «Вклады» в Сравни Илья Васильков.