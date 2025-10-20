Китай сократил импорт нефти из России

Импорт российской нефти в Китай за январь – сентябрь снизился на 8,1%, опустившись до 74,04 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Согласно обновленным данным ведомства, стоимость поставок российского сырья за отчетный период сократилась на 21% и составила $37,55 млрд. При этом Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок.

Второе место занимает Саудовская Аравия, сохранившая объемы экспорта на прошлогоднем уровне — 59,52 млн тонн. Далее следуют Малайзия (51,23 млн тонн, рост на 4%), Ирак (49,28 млн тонн), Бразилия (33,33 млн тонн) и Оман (26,22 млн тонн).

В сентябре Россия, напротив, увеличила отгрузки нефти в Китай на 4,3% по сравнению с августом — до 8,28 млн тонн. В денежном выражении показатель вырос на 5,2% и достиг $4,06 млрд.

При этом общий импорт нефти в КНР за девять месяцев сократился на 1,9% — до 553,41 млн тонн. Однако поставки российского сырья за тот же период выросли на 1,3%, достигнув 108,47 млн тонн.