В Европейском ЦБ назвали условие для использования российских активов

Использовать замороженные российские активы для помощи Украине можно будет лишь в том случае, если все их держатели будут действовать сообща. Об этом заявила глава Европейского Центробанка Кристин Лагард.

"Я считаю, что сила системы должна заключаться в том, чтобы все, кто владеет российскими активами, поступали одинаково", - приводит ее слова агентство Bloomberg.

Вопрос финансирования Украины за счет замороженных российских активов будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС на этой неделе. В Брюсселе признают, что объем помощи Киеву существенно снизился на фоне того, что европейские "партнеры" не могут найти новые источники средств.

Ранее ЕЦБ крайне осторожно относился к вопросу конфискации российских активов на 200 миллиардов евро, учитывая возможные последствия для евро и европейских финансовых институтов.

В Британии объем замороженных российских активов превысил £28,7 млрд

Сейчас в ЕС обсуждают схему, по которой Украина может получить кредит на сумму около 140 миллиардов евро под залог российских активов. При этом планируется включить в этот план в том числе США, где также находится часть заблокированных средств.