Российский завод приостановил прием газа из Казахстана из-за дронов

Газоперерабатывающий завод в Оренбурге приостановил прием сырья из Казахстана из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минэнерго постсоветской республики в Telegram-канале.

© Lenta.ru

«19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, (...) завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак», — сказано в публикации.

Отмечается, что газоснабжение республики не затронуто. Подача газа осуществляется без каких-либо ограничений.

Ранее стало известно, что в поселке Вешкайма Ульяновской области загорелась подстанция после атаки дронов. Во время инцидента никто не пострадал, пожар удалось локализировать.