Названы возможные последствия отказа Индии от российской нефти

Отказ Индии от относительно дешевой нефти из России вызовет рост цен на топливо. Возможное последствие такого решения властей азиатской страны назвал российский политолог Георгий Бовт, его мнение опубликовано в «Российской газете».

Автор материала отметил, что Нью-Дели не спешит уступать давлению Вашингтона. По его словам, сейчас Индия, наоборот, наращивает импорт российской нефти, который достиг 1,8 миллиона баррелей в сутки — это примерно половина всего объема экспортируемой морем нефти России. Бовт добавил, что рост обусловлен еще и возобновлением скидок. Как сообщают индийские источники, проблема платежей уже полностью решена.

В публикации также говорится, что выгода от российских поставок составила, по разным подсчетам, от 13 до 15 миллиардов долларов, что «сопоставимо с потенциальными потерями от повышения американских тарифов». «Отказ от российской нефти будет стоить бюджету Индии не менее 10 миллиардов долларов. Такими деньгами не разбрасываются», — констатировал Бовт.

Индийские НПЗ пока не получали распоряжений правительства о прекращении импорта российской нефти, подчеркнул политолог. Он предположил, что в будущем Индия может нарастить поставки из США отчасти за счет России. «Однако вряд ли полностью откажется от закупок российской нефти, уж слишком выгодный этот бизнес», — заключил автор.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Политик добавил, что власти страны уже сократили закупки и «более или менее остановились».