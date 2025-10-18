МВФ потребовал от Украины девальвировать гривну

Международный валютный фонд (МВФ) в последние месяцы оказывает давление на Национальный банк Украины, требует девальвировать национальную валюту. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Специалисты МВФ полагают, что контролируемая девальвация гривны поможет улучшить непростое финансовое положение республики за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте, пояснил автор статьи Виктор Вербяный.

По его данным, Киев получил большую часть из $ 15,6 млрд США по программе МВФ, согласованной в 2023 году, и сейчас стороны ведут переговоры о новом кредите, который может составить $ 8 млрд.

Источник заметил, в свою очередь, что бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи.

В свете этого, Нацбанк возражает против девальвации. Кроме того, регулятор не желает идти на этот шаг из-за рисков инфляции и общественного недовольства.

Ранее сообщалось, что глава МВФ Кристалина Георгиева планирует посетить Киев для обсуждения нового кредитного пакета для поддержки украинской экономики.