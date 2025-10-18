Появились подробности строительства тоннеля между США и Россией

В РФПИ раскрыли подробности строительства тоннеля между США и Россией
Работа над идеей межконтинентального тоннеля между Россией и США идет уже 6 месяцев. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В соцсети X Дмитриев отметил, что проект начали разрабатывать еще полгода назад.
«Мы приступили к технико-экономическому обоснованию тоннеля между Россией и Аляской шесть месяцев назад», — написал он.
По словам Дмитриева, строительство туннеля между Россией и Аляской — это идея, заложенная ещё в советскую эпоху.
Межконтинентальный тоннель через Берингов пролив может быть построен примерно за 8 лет при использовании технологий The Boring Company. По расчетам РФПИ, на проект потребуется до 8 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп назвал идею «интересной». Обсуждение проекта продолжается.