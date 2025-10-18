Появились подробности строительства тоннеля между США и Россией

Работа над идеей межконтинентального тоннеля между Россией и США идет уже 6 месяцев. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В соцсети X Дмитриев отметил, что проект начали разрабатывать еще полгода назад.

«Мы приступили к технико-экономическому обоснованию тоннеля между Россией и Аляской шесть месяцев назад», — написал он.

По словам Дмитриева, строительство туннеля между Россией и Аляской — это идея, заложенная ещё в советскую эпоху.

«Современные технологии позволяют реализовать проект быстрее и эффективнее, преимущественно за счёт внешних инвесторов», — отметил глава РФПИ.

Межконтинентальный тоннель через Берингов пролив может быть построен примерно за 8 лет при использовании технологий The Boring Company. По расчетам РФПИ, на проект потребуется до 8 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп назвал идею «интересной». Обсуждение проекта продолжается.