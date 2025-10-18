МВФ предложил Украине девальвировать гривну

Bloomberg: МВФ требует от Киева девальвировать гривну

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины девальвировать гривну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«На Центробанк Украины оказывается давление со стороны Международного валютного фонда, который требует девальвировать национальную валюту истощенной войной страны», — говорится в публикации.

По мнению авторов, это предложение может спровоцировать напряженность в Киеве в преддверии важных переговоров по новому пакету кредитов для Украины. При этом прогнозы по выгоде от девальвации ограничены, так как бюджет Украины во многом зависит от прямой международной помощи, а девальвация может «спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить финансовую подушку».

Девальвация также может иметь и политические последствия. По словам одного из источников, Киев вряд ли пойдет на эту меру, так как конфликт с Россией продолжается, а усталость общества растет.

10 октября украинское издание «Страна.ua» писало, что главной проблемой Украины на фронте является недостаток финансирования. В публикации отмечается, что проблемы с финансированием возникали как последние три года, так и ранее.

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.