Мишустин назначил Николая Бегчина на должность замминистра финансов РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Николая Бегчина заместителем министра финансов. Текст соответствующего документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бегчина Николая Аркадьевича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На портале указано, что Бегчин родился в 1986 году. В 2008 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».

Он занимал должность директора департамента программно-целевого планирования и проектного управления в Минфине с 2019 года. До этого работал в департаменте бюджетной политики этого же ведомства.

Помимо государственной службы, Бегчин ведет преподавательскую деятельность. Он является доцентом кафедры общественных финансов на финансовом факультете Финансового университета.