Экономика войны: Путин нанес неожиданный удар по Западу

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин нанес удар по Западу, предложил Глобальному Югу отказаться от западной «технологической иглы». Об этом сообщает РИА Новости.

Путин нанес неожиданный удар по Западу
© РИА Новости

В июне 2025 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская экономика «находится под сильным давлением», а «Россия скатилась в экономику войны и приносит в жертву свои будущие перспективы». Заявление вызвало негодование даже у самых русофобских ресурсов, а американский Центр анализа европейской политики (CEPA) прямым текстом обвинил дер Ляйен во лжи.

«Доходы России от нефтегазового сектора не упали на 80 процентов; инфляция снижается, а не растет, и находится ниже десяти процентов. Стоимость импортируемых технологий не выросла в шесть раз, и Россию не свели к "экономике войны"», — заявили там, отметив, что если бы санкции работали, то ЕС не требовалось бы вводить новые пакеты.

После этого в британском журнале Energy Policy появилась публикация о том, что санкции и не могли сработать. Вместо этого было предложено ввести новые, направленные на технологии добычи. И казалось, что жизнь в ЕС снова стала налаживаться. Но лишь до вчерашнего дня.

Президент России Владимир Путин выступил на форуме «Российская энергетическая неделя». Там он обрисовал состояние и перспективы энергетического сектора страны — с ним все будет хорошо. Вместе с тем, Путин в очередной раз заглянул в будущее, затронув тему технологического шантажа со стороны Запада.

«Факт остается фактом: западные технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса могут в любой момент оказаться недоступными по геополитическим соображениям — недоступными не только для России, но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого кто-то на Западе посчитает неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной», — сказал Путин.

Проблема действительно имеет место быть: по состоянию на 2021 год зависимость России от западных технологий и оборудования для энергетического сектора составляла от 52 до 80%, в зависимости от направления, а в рамках технологии управления траекторией скважины — на 100%. Впрочем, у других стран, ситуация не лучше.

По словам Путина, в такой обстановке нужно активно менять статус стран — производителей энергоресурсов от покупателя оборудования к его производителю. На национальном уровне нужно формировать полноценный энергетический суверенитет: от добычи и переработки до транспортировки готовой продукции.

Путин объяснил сокращение добычи нефти в России

Россия уже провела реверс-инжиниринг, а после создала оборудование лучше, надежнее и дешевле. И страна готова снять Ближний Восток с «технологической иглы», не пересадив его при этом на новую — работая совместно.

«Россия предлагает комплексное технологическое сотрудничество энергетических стран, которое не зависит от санкций и внешнего давления. Настоящее партнерство, в основе которого обмен знаниями, опытом, создание промышленных альянсов. Причем результатами такого партнерства должны пользоваться все, кто участвует в этой работе», — сказал Путин.

По сути, он предложил Глобальному Югу создать первый в истории альтернативный Западу энергетическо-технологический альянс. Сами революции не всегда бывают громкими, но можно гарантировать, что реакция Запада будет оглушительной.