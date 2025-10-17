Названы страны Евросоюза с самой высокой инфляцией

В первый месяц осени годовой уровень инфляции в Европейском союзе (ЕС) составил 2,6 процента, тогда как в августе он равнялся 2,4 процента. Об этом сообщил Евростат.

В сентябре 2024 года инфляция в ЕС оценивалась в 2,1 процента. В этом году самые низкие значения зафиксировали на Кипре (0,0 процента), во Франции (1,1 процента), в Италии и Греции (по 1,8 процента). Сильнее всего инфляция выросла в Румынии (8,6 процента), Эстонии (5,3 процента), Хорватии и Словакии (по 4,6 процента). В целом, если сравнивать с августом 2025 года, годовая инфляция уменьшилась в восьми странах, осталась стабильной в четырех и поднялась в 15.

В конце августа Федеральное статистическое бюро Германии сообщило, что ФРГ не смогла избежать продолжающегося роста инфляции. Ее уровень инфляции в последний месяц лета 2025 года составил 2,2 процента. Без учета цен на продукты питания и энергоносители уровень инфляции оценивался в 2,7 процента.