В России призвали прекратить ввоз иностранных самолетов

Российской Федерации нужно прекращать режим временного ввоза иностранных самолетов. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании думского комитета по бюджету и налогам сделал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, пишет ТАСС.

Алиханов призвал отказаться от импорта самолетов, чтобы не создать диспаритет для отечественного авиастроения.

На развитие российского авиапрома могут направить средства ФНБ и ресурсы от продажи различных активов, поделился подробностями он.

«В этом году мы с Минфином договорились — у нас есть ресурсы как ФНБ, так и ресурсы, которые мы получаем от продажи различных активов, которые направляются на эти цели, о которых я сказал», — заявил глава Минпромторга России.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что до 2030 года при негативном сценарии гражданская авиация Российской Федерации может потерять 339 лайнеров, в числе которых 230 российских. Эти цифры практически полностью совпадают с количеством выпущенных Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которые эксплуатируются только в РФ. Главной проблемой этих воздушных судов остается двигатель SaM146, который был разработан специально для этой модели и больше не производится.