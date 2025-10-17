В России заметили аномалию с ключевой ставкой

Снижение ключевой ставки в России разгоняет инфляцию в 1,8 раза быстрее, чем ее повышение на такую же величину. К такому выводу пришли экономисты из МГУ, РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара. Статья «Асимметрия ДКП Банка России: влияние на макроэкономические показатели» опубликована в журнале «Вопросы экономики».

В ней, в том числе, говорится, что смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) начинает влиять на ситуацию с ценами уже через три месяца, а эффект от повышения ставки, выраженный в замедлении инфляции, становится заметен примерно через год. К такому выводу ученые пришли с помощью анализа месячных данных за период с 2014 по 2024 года.

Равнозначное влияние смягчения и ужесточения ДКП на рост цен является важным допущением в традиционных моделях, которые используются при прогнозировании. Однако на практике в России дела обстоят иначе — движения ставки в противоположные стороны действуют на инфляцию, реальный ВВП и другие переменные совершенно по-разному.

Авторы работы предположили, что неравнозначность эффекта складывается за счет как минимум пяти факторов. В качестве первого они называют нежелание работодателей снижать зарплаты сотрудникам вслед за повышением ставки и вместе с тем готовность повышать их, когда ставка падает.

Далее они отмечают особенности поведения домохозяйств — люди сильнее реагируют на инфляционные сигналы, чем на дезинфляционные, поскольку первые они воспринимают как угрозу, а вторые не замечают.

Третьим фактором названо поведение компаний, которые охотно повышают цены в период высокого спроса, то есть когда ДКП смягчается, но в обратном случае снижают стоимость товара крайне неохотно и с большим опозданием, уже когда столкнутся с убытками от падения продаж.

Также ученые обращают внимание, что низкие ставки, как правило, способствуют ослаблению рубля, а в случае высоких обратный эффект исторически менее заметен, что в силу больших объемов импорта и экспорта дает ассиметричный эффект. В качестве последнего фактора в статье напоминают, что высокие ставки вводятся в момент перегрева экономики, когда она в целом имеет меньший потенциал для быстрой реакции на изменившиеся обстоятельства.

При этом авторы признают, что результаты исследования нужно воспринимать с осторожностью из-за небольшого временного периода, на который к тому же пришлось множество структурных изменений, в том числе случились как минимум два геополитических шока — в 2014 и 2022 годах. Тем не менее они указывают, что выводы могут объяснить осторожность Банка России при снижении ставки и большую смелость при ее повышении.

Ранее сообщалось, что большинство аналитиков больше не ждут снижения ставки на заседании совета директоров, которое состоится в следующую пятницу, 24 октября.