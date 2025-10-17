В российских аптеках начали появляться лекарства из Китая из Индии

В российских аптеках начали появляться лекарства китайского и индийского производства. Пока в процентном соотношении их значительно меньше, чем отечественных, и стоят они дороже, рассказала в пресс-центре НСН исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

© Газета.Ru

Специалист напомнила, что субстанции для изготовления лекарств для всего мира поставляют как раз Китай и Индия. Теперь они начали поставлять и готовую продукцию, но в общем объеме рынка лекарственных препаратов их доля пока невысока.

«Китайских препаратов стало больше, но их не так много на нашем рынке. Если посмотреть по количеству, то 70% лекарств в упаковках — это отечественные препараты, в деньгах это только 40%», — отметила Преснякова, подчеркнув, что отечественные препараты дешевле зарубежных.

До этого гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев рассказал «Газете.Ru», что оригинальные российские лекарства начали выходить на мировой рынок. В частности, препарат для лечения угрожающей жизни болезни сердца выведен на мировой рынок, лекарственное средство будет продаваться в Саудовской Аравии и странах Ближнего Востока. Также идет активное развитие в Турции, в странах Юго-Восточной Азии, а в планах — вывести на рынок США собственные продукты с помощью партнеров из дружественных стран.