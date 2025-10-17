В Европе захотели обратить €25 млрд российских активов в кредит Украине

Еврокомиссия (ЕК) захотела выдать Украине €25 млрд из активов России, которые размещены в частных банках стран Евросоюза (ЕС).

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на документ.

«Необходимо рассмотреть, можно ли расширить инициативу по «репарационному кредиту» на другие замороженные активы на территории ЕС», — говорится в статье.

Инициатива подразумевает, что ЕК хочет выделить Киеву еще один «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов, но уже за счет вложений в частных банках. С помощью этих мер Брюссель хочет нарастить объем помощи в €140 млрд, обещанный украинской стороне в сентябре.

С предложением предоставить Украине «репарационный» кредит, финансируемый из заблокированных активов России, выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он призвал «применить действенный рычаг, который разрушит циничную игру российского президента».

Позже Бельгия обозначила «красные линии» в вопросе использования замороженных российский активов, среди которых «отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов», а также предоставление странами ЕС «юридически обязывающих, строго реализуемых гарантий того, что европейские страны разделят все текущие и будущие риски» как для Euroclear, так и для Бельгии.