Российский рынок акций ускорил рост после разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 в ходе вечерней торговой сессии показал заметный рост, впервые с сентября прошлого года превысив отметку в 2 700 пунктов.

По данным на 20:29 по московскому времени, индекс увеличивался на 6,22% и достигал 2 703,5 пунктов, передает ТАСС.

Позже, к 20:38, рост замедлился, и индекс составил 2 692,99 пунктов, что на 5,81% выше уровня открытия. Такая динамика совпала с публикацией подробностей телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

В четверг сообщалось, что на старте утренней сессии индекс Мосбиржи с дополнительным кодом снизился до 2543,46 пункта, показав умеренное снижение по сравнению с предыдущим днем.