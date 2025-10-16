Одна страна пригрозила остановить экспорт СПГ в Евросоюз

Катар может остановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС) из-за директивы альянса о проверке поставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главного исполнительного директора государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саада Шерида аль-Кааби.

По словам Саада Шерида аль-Кааби, поставки могут быть остановлены из-за директивы Евросоюза о проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития. При этом министр также подчеркнул, что Европе «необходимо решить», хочет ли она в дальнейшем привлекать инвестиции в Евросоюз — по его мнению, для инвестиций странам Европы придется упростить эту директиву.